ȘOC: CUM A MURIT, de fapt, CORNEL GALEȘ, soțul Ilenei Ciuculete?! ABIA ACUM s-a AFLAT ADEVARUL! Acesta este FILMUL TRAGEDIEI

Cornel Galeş a murit într-un mod cutremurător. Vestea morții lui a șocat toată țara. Soțul Ilenei Ciuculete și-a găsit sfârșitul în urma unui accident rutier, pe care l-a suferit în Spania, acolo unde locuia de aproximativ doi ani.

Bărbatul se afla la volanul autoturismului şi nu purta centura de siguranţă, conform Cancan.

Doina Belu, nașa lui Cornel Galeș, a confirmat decesul și a oferit informații de ultimă oră. Accidentul de mașină s-a produs în Spania, iar Cornel Galeș ar fi murit după ce o altă mașina a intrat în autovehiculul pe care-l conducea. Cornel Galeș se îndrepta spre o familie de români, pentru a sărbători 1 Decembrie. Galeș nu purta centură, impactul a fost extrem de puternic și astfel, s-ar fi produs pe loc decesul.

„Erau trei în mașină, Cornel era la volan. Nu avea centură, cineva a intrat în ei și el a murit. Am vorbit cu unul dintre cei care era în mașină, era în stare de șoc și abia înțelegeam ce spune. Ne-au dat și număr de cadavru, am rugat pe cineva care știe spaniolă să sune acolo. Cadavrul există, dar nu vor să ne dea detalii pentru că nu îi lasă legea, nu suntem rude apropiate. Dar el nu mai are pe nimeni pe lumea asta, nu știu ce să mai zic… Sper să nu fie adevărat, dar cred că este„, sunt dezvăluirile care au apărut după decesul lui Galeș.

Un alt detaliu care a confirmat din timp vestea morții lui Galeș este activitatea sa în online. Acesta a accesat aplicația WhatsUp ultima oară, ieri dimineață, la ora 2:32.

Fina bărbatului, Maria, a postat un mesaj pe reţelele de socializare, în care îşi exprimă regretul vizavi de cumplita veste şi îi pare rău că naşii ei nu mai sunt în viaţă, să vadă evoluţia sa muzicală.

„Sunt extrem de îndurerată din cauza faptului ca ambii mei părinți spirituali s-au dus între îngeri foarte devreme. O iubire ca a lor, mai rar. Îmi pare atât de rău ca nu am apucat să vorbim. Să mă vedeți cât de mult am crescut și mai ales să vă convingeți că vorbele voastre au fost adevărate “vei ajunge o cântăreața de succes”.

Viața este atât de scurtă… de aceea trebuie sa o apreciăm și să ne bucurăm de fiecare moment, lucru și mai ales de persoanele de lângă noi. Vă mulțumesc că m-ati încurajat și că am reușit să vă fac mândri. Vă iubesc nașii mei. Nu vă voi uita niciodată„, este mesajul postat de Maria, fina Ilenei Ciuculete şi a lui Cornel Galeş.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.