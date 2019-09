ȘOC in Guvern: Unul dintre consilierii premierului a anunțat ca DEMSIONEAZA

Viorica Dăncilă se află, de duminică, în SUA, unde efectuează o vizită, alături de mai mulți membri ai Guvernului. Însă, unul dintre consilierii săi onorifici, Ilan Laufer, fost ministru, a anunțat că demisionează din poziția pe care o deținea. Motivul: premierul nu l-a solicitat în niciun fel pentru această vizită, deși Laufer este președintele PSD SUA.

”Dragi prieteni,

Ma aflu in Statele Unite ale Americii de mai bine de un an, acolo unde coordonez un program dedicat consolidarii relatiilor economice bilaterale dintre Romania si Statele Unite ale Americii. Mi-am dedicat tot timpul si energia pentru dezvoltarea acestui program de sprijin al mediului de afaceri romano-american. Am reusit anul aceasta sa aducem cea mai mare delegatie de IMM-uri romanesti care a vizitat Statele Unite, sa le organizam intalniri de top cu admistratia locala si centrala, cu oameni de afaceri, companii de top si ONG-uri. Rezultatele nu au intarziat sa apara, multe companii romanesti avand acum business in SUA sau parteneriate cu companii din SUA prin intermediul acestui program.

Anul acesta am acceptat cu onoare sa fiu numit presedinte al PSD SUA, dorind sa fiu aproape de romanii de aici. Impreuna ne dorim sa dezoltam proiecte pentru comunitatile locale de romani, sa aducem personalitati din Romania alaturi de noi, sa pastram limba si traditia, identitatea nationala, dar sa ne ocupam si de problemele de zi cu zi ale romanilor din SUA, inclusiv cele din consulate, acolo unde mai avem foarte multe de imbunatatit in ceea ce priveste modul in care cetatenii sunt tratati ,iar SUA nu face exceptie. Am avut ocazia sa vizitez mai multe comunitati de romani si sa transmit aceste mesaje colegilor mei de acasa, inclusiv un plan de actiune pe termen scurt pentru PSD SUA valabil si pentru PSD Diaspora.

Am aflat recent ca doamna premier Viorica Dancila urmeaza sa efectueze o vizita in Statele Unite ale Americii si am fost foarte bucuros ca vom avea ocazia sa discutam toate aceste apecte importante pentru romanii de aici, la care se adauga doua prioritati foarte importante pentru tara noastra. O agenda clara pentru inceperea negocierilor aderarii Romaniei la OCDE si includerea Romaniei in Visa Waiver Program.

Nu am fost invitat sa o insotesc pe doamna premier nici in calitate de consiler onorific care cunoaste bine relatia Romania-SUA, si nici sa o intalnesc in calitate de presedinte PSD SUA. Inteleg ca doamna premier prefera consilieri externi si prin urmare ma aflu in situatia in care nu imi pot exercita eficient niciuna dintre aceste functii ,in care am fost investit cu increderea colegilor mei de partid. Astazi am informat-o pe doamna premier Viorica Dancila asupra deciziei mele de a demisiona.

Va multumesc dragi prieteni pentru toata sustinerea voastra de pana acum, eu sunt si voi ramane la fel de implicat in cat multe proiecte care contribuie la dezvoltarea Romaniei.”, a anunțat Laufer.

