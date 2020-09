Șoc in Liga I - O echipa risca depunctarea

Preşedintele clubului Politehnica Iaşi, Ciprian Paraschiv, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că echipa sa riscă depunctarea din cauza datoriilor acumulate, dar este încrezător în ceea ce priveşte diminuarea acestora în perioada următoare şi obţinerea licenţei din partea Federaţiei Române de Fotbal, noteaă Agerpres.

"Normal că riscăm depunctarea, până nu închidem monitorizarea, normal că riscăm. Dar eu sunt optimist că vom reuşi să închidem această monitorizare. Mai mult, dacă vom reuşi să accesăm banii de la autorităţile locale pentru starea de alertă, să nu-i pierdem, eu cred că până în iarnă vom sta mult mai bine şi la licenţiere. Să nu mai fim cu disperare. Monitorizarea presupune să ai închise datoriile, către cluburi, salariale, tot ce înseamnă angajaţi. E un pas până la obţinerea licenţierii. Ne este greu, noi avem reeşalonare şi cu datoriile la stat. Dar suntem optimişti", a declarat Paraschiv.Referitor la situaţia financiară a clubului, Paraschiv a spus că pentru a putea reuşi, echipa ar trebui să fie susţinută ori de comunitatea locală, ori de un sponsor important: "Legat de partea financiară, ştim că situaţia nu e roz, când am preluat clubul erau datorii mari, am redus mult din ele. Sperăm ca în această săptămână să primim de la primărie şi diferenţa pentru starea de alertă. Am făcut o analiză şi să rezişti în elita fotbalului european ori eşti susţinut de autorităţile locale, ori ai un investitor mare de genul Becali, Rotaru, Abramovici sau un mare şeic".

Citește și: Traian Băsescu, atac la Gabriela Firea: Cineva încerca să prezinte Podul Ciurel ca pe o mare realizare, iar podul nu-i terminat



În ciuda faptului că echipa sa a primit cele mai multe goluri în primele etape ale Ligii I, Paraschiv este mulţumit de jocul elevilor lui Daniel Pancu.



"Suntem echipa care a luat cele mai multe goluri până acum, dar echipa joacă fotbal. Antrenorul Daniel Pancu propune fotbal, vedeţi câte ocazii avem pe meci. Noi avem cifrele şi vedem nişte parametrii fantastici. Încercăm să facem un mix frumos, să creăm o stare de spirit bună. Noi trebuie să fim în continuare modeşti şi să ne pregătim foarte serios. Echipa joacă fotbal, cred că în aceste patru etape am avut ocazii cât pentru un campionat întreg. Şi acesta este un obiectiv asumat şi de mine şi de Daniel Pancu. E adevărat că avem nevoie şi de rezultate, dar în acest moment asta ne dorim", a declarat Paraschiv.



Oficialul grupării moldovene a afirmat că toţi jucătorii nou-veniţi au drept de prelungire a contractelor dacă vor avea prestaţii bune în perioada următoare: "Toţi jucătorii care au venit au vârsta de 26 de ani şi toţi au opţiune de prelungire. Dacă vor confirma până în iarnă toţi vor avea prelungite contractele, deci nu vom mai pierde jucători uşor. Nu am adus niciun jucător cu contract mai mare de 5.000 de euro. Toţi au contracte sub 5.000 de euro lunar, dar au bonusuri mari, tocmai pentru a obţine performanţe".



Paraschiv regretă faptul că suporterii nu pot asista la meciul de pe teren propriu cu FCSB, care ar fi constituit o reţetă financiară bună.



"Vine meciul cu FCSB şi eu regret enorm că nu sunt deschise porţile suporterilor. După venirea lui Daniel Pancu ar fi fost o reţetă financiară foarte bună, cred că suporterii ar fi umplut stadionul. Cred că pierdem undeva la 50.000 de euro din această cauză, dar mergem mai departe, nu avem ce face", a mai spus preşedintele Politehnicii Iaşi.