ȘOC in lumea fotbalului: Sinisa Mihajlovic a anunțat ca este bolnav de leucemie

Sinisa Mihajlovic (50 de ani), antrenorul echipei Bologna, din prima ligă italiană, a anunțat, sâmbătă, într-o conferință de presă, că suferă de leucemie.

"Când am primit această veste, am fost șocat. Am stat două zile în cameră și am plâns, dar nu au fost lacrimi de teamă. Știu că voi învinge. Este o formă tratabilă, mă pot recupera. Voi reuși.

Am antrenat fără probleme până în luna mai, am călătorit peste tot, am jucat fotbal și nu am simțit nicio durere sau oboseală. A fost totul normal. Tatăl meu a murit din cauza cancerului și am făcut teste regulat de atunci", a declarat tehnicianul, citat de Calcio Mercato.

Gianni Nanni, medicul echipei Bologna, a declarat că Mihajlovic suferă de o formă acută de leucemie și va începe tratamentul marți, 16 iulie.

Sinisa Mihajlovic o antrenează din ianuarie 2019 pe Bologna, alături de care a terminat sezonul trecut pe locul 10 în Serie A. În cariera sa, tehnicianul le-a mai pregătit pe Catania, Fiorentina, naționala Serbiei, Sampdoria, AC Milan, Torino și Sporting Lisabona. Sârbul l-a avut sub comandă, în sezonul 2010/2011, pe Adrian Mutu, la Fiorentina.