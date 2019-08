ȘOC intre vedete! Una dintre cele mai frumoase romance s-a desparțit de tatal copilului sau: Au o relație de 8 ani

Atrage atenția cu fiecare fotografie postată pe rețelele de socializare și la fiecare eveniment, dar întotdeauna, când a venit vorba de relația cu tatăl copilului ei, Anna Lesko a fost discretă. Însă, de curând a apărut o informație potrivit căreia Anna Lesko și DJ Vinnie și-au spus „adio”, după aprope opt ani petrecuți împreună, anunță spynews.ro.

În ultima perioadă, Anna Lesko a fost văzută la mai multe petreceri singură, fără DJ Vinnie. Cu toate acestea, nimeni nu se aștepta să urmeze o despărțire. Cert este că Anna Lesko și DJ Vinnie sunt doi oameni maturi și vor găsi o cale de înțelegere privind creșterea copilului pe care îl au împreună.

În 2017, atunci când între Anna Lesko și Adrian era doar „lapte și miere”, artista a dezvăluit câteva lucruri neștiute din viața lor.

Citește și: Traian Berbeceanu iese la rampă: ‘Ciudată tăcerea DIICOT-ului’ .

Cântăreața s-a îndrăgostit la prima vedere de Adrian, bărbatul care i-a oferit ulterior un copil. Anna susținea în acel moment că a știut de la început că el este bărbatul lângă care își va forma o familie.

”L-am privit pe Adrian când l-am întâlnit prima oară... știu că sună telenovelistic, dar așa este. Când l-am întâlnit, am simțit că el, în primul rând, nu că el este alesul meu, astea sunt basme, că este este jumătatea ta, nu cred în astea. Ca să fie jumătatea ta lucrezi mult de tot la aspectul ăsta. Când l-am văzut pe Adrian, am știut că el va fi tatăl copilului meu. Asta e ceva ce nu pot să îmi explic neapărat,” a declarat Anna Lesko, în emisiunea ”Refresh by Oana Turcu”.

Artista a ascuns 7 luni de zile sarcina împreună cu Adrian, cel cu care avea pe atunci o relație secretă. Cei doi au făcut acest lucru pentru a evita întrebările și stresul pe toată perioada sarcinii. Au format, fără dar și poate, unul dintre cele mai discrete cupluri.

”Adrian, nu putem spune nimănui, dacă ne hotărâm, rămâne efectiv între noi, dar nimeni, nici prieteni, nici dansatoarele, nici tour managerul, care era non stop cu noi,” i-a spus Anna Lesko lui Dj Vinnie, când a aflat că este însărcinată.