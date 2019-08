ȘOC: Președintele T.A.T.A, reținut sub acuțația de viol. Victima, fiica lui in varsta de 10 ani

Președintele T.A.T.A (Alianța Antidiscriminare a Tuturor Tăticilor) a fost reținut noaptea trecută de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti pentru că și-ar fi violat fiica în vârstă de 10 ani. Este vorba despre una dintre fetele lui Bogdan Drăghici, pe care ar fi agresat-o sexual când avea doar 10 ani, în urmă cu aproximativ The post ȘOC: Președintele T.A.T.A, reținut sub acuțația de viol. Victima, fiica lui în vârstă de 10 ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.