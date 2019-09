ȘOCANT! Apa potabila cu risc cancerigen - Acuzațiile unui consilier local PNL

Consilierul local PNL Vaslui, Marius Arcãleanu, atacã dur neimplicarea actualei administratii municipale si a celor de la Consiliul Judetean, în problema facturilor de la Aquavas. Ieri, Arcãleanu a organizat o conferintã de presã, în care a atras atentia asupra situatiilor semnalate de cetãteni, cu privire la problemele de zi cu zi ale serviciului de alimentare cu apã si canalizare furnizat de Aquavas S.A., Sucursala Vaslui. Consilierul sustine cã aceia care coordoneazã activitatea de la Aquavas ar trebui sã-si asume responsabilitatea pentru unele aspecte negative din activitatea firmei, inclusiv avarii care se petrec foarte des sau facturi umflate, reclamate de populatie.

Principala problemã care consilierul Arcãleanu crede cã trebuie rezolvatã cât mai repede, de cãtre conducerea sucursalei, este aceea cã, în oras, conductele de azbest, cu vechimi de 30-40 de ani, se sparg foarte des si ar trebui înlocuite cu materiale rezistente, pentru a evita cheltuielile cu personalul de interventie si apa consumatã inutil. Regulametul pe care îl are Aquavas S.A., spune Arcãleanu, presupune ca tuburile de azbest sã fie înlocuite obligatoriu, fiind interzisã repararea acestora sau mentinearea lor în circuit. “Ori, acest lucru a fost efectiv cãlcat în picioare zilele trecute, în cartierul 13 Decembrie, pe strada Bucuresti, unde a fost o avarie la o astfel de teavã. Avaria a fost reparatã, iar a doua zi bineînteles cã s-a spart la jumãtate de metru mai încolo. Acea conductã trebuia identificatã si schimbatã din prima, nu trebuia sã asteptãm avaria de a doua zi. Aceeasi situatie este si în zona gãrii sau în multe zone din judetul Vaslui”, sustine Marius Arcãleanu. Consilierul liberal s-a folosit de declaratiile ing. Ticu Bahnaru, fost director al sucursalei Vaslui a Aquavas, care spunea în Consiliul Local: “Avem o apã de foarte bunã calitate în municipiul Vaslui”. “Însã acea apã de o calitate foarte bunã trece prin aceste tevi de azbest, care sunt cancerigene. Un lucru groaznic care se întâmplã în municipiul Vaslui, oamenii trebuie protejati ”, mai spune Arcãleanu, pentru Vremea Nouă.

“În Vaslui, cetãtenii plãtesc cea mai scumpã apã din tarã”

Marius Arcãleanu sustine cã, desi a atras atenția în nenumãrate rânduri în plenul CL Vaslui asupra facturilor exagerate pe care cetãtenii le plãtesc la apã, s-au petrecut unele scumpiri, care afecteazã grav populatia. « Vreau sã trag un semnal de alarmã cãtre domnul Pavãl si cãtre domnul Buzatu, care se ocupã cu asigurarea serviciului de alimentare cu apã, canalizare si epurare în judetul Vaslui. Îi rog sã se aplece asupra acestei probleme. E frumos cum aratã orasul, dar eu zic cã mai putem sta un pic cu gazonul neudat în fiecare noapte, cu schimbatul florilor o datã pe lunã. Eu cred cã lucrurile acestea mai pot astepta », a declarat consilierul. S-a scumpit apa, iar acum în Vaslui cetãtenii plãtesc cel mai mare pret la apã din tarã, reaminteste Arcãleanu. Existã o nemultumire generalã cu privire la modul în care cetãtenii suportã pierderile de apã, prin umflarea facturilor de cãtre Aquavas S.A.

Lucrarea de alimentare cu apã a Vasluiului, în atentia consilierului Arcãleanu

Marius Arcãleanu a fãcut aprecieri legate si de lucrãrile de alimentare cu apã si canalizare din municipiul Vaslui, prin fazarea proiectului mare de apã-canal, de la nivel de judet. “Este vorba de acea firmã de la Timisoara, care a câstigat lucrãrile pe Vaslui. Eu merg în teren, la douã, trei zile, evident cum îmi permite si mie timpul. Si aici, trag un semnal de alarmã cãtre primarul municipiului Vaslui, dl. Pavãl, si cãtre dl. Dumitru Buzatu. Pe dânsii nu i-am vãzut niciodatã mergând pe teren. Trebuie sã fii acolo. Eu stiu, domnul Buzatu face drumuri foarte des la Bucuresti, face politicã la nivel national. Dar trebuie sã se gândeascã foarte bine cã locuieste aici, în municipiul Vaslui, a fost ales de cãtre cetãtenii judetului Vaslui si ar trebui sã vinã aici sã le vadã problemele si sã le rezolve », afirmã consilierul PNL. Acest proiect este în grafic, momentan, anuntã Arcãleanu, dar presupune extinderea furnizãrii, într-un procent foarte mare, prin înlocuirea conductelor. Si aici, folosind exemplul lucrãrii la conducta care alimenteazã Zona Industrialã, lucrare care a stagnat din cauza unei avarii, consilierul cere mai multã implicare. « Din informatiile celor care lucreazã acolo, situatia a intervenit din cauza deficientelor la o teavã. Domnii Buzatu si Pavãl trebuie sã urmãreascã aceste lucruri, chiar dacã este firma care se ocupã. Te duci acolo si verifici, nu astepti sã se termine lucrarea si te duci la final”, mai sustine Arcãleanu.

În mai multe rânduri, conducerea Aquavas Vaslui a atras atentia asupra cauzelor care conduc la facturi mari

Conducerea Aquavas Vaslui, de partea cealaltã, a atras în mai multe rânduri atentia asupra unor situatii care pot conduce la facturi mari la apa potabilã, cele reclamate de consilierul Arcãleanu. “Sunt multe cauze, iar cei care sustin cã noi suntem vinovati ar trebui sã le cunoascã. Fie sunt defectiuni in instalatiile comune ale bransamentului, fie sunt cazuri de netransmitere a indicatiilor repartitorilor de costuri (contorii de apã rece din apartament) din cadrul bransamentului respectiv sau chiar transmiterea eronatã a indicatiilor repartitorilor. Toate aceste lucruri influenteazã facturile, iar noi nu avem nicio implicare în aceste cazuri. Sunt si interventii ale persoanelor neautorizate pentru repararea unor defectiuni în instalatiile utilizatorilor (descãrcarea si încãrcarea cu apã a instalatiilor bransamentului), despre care lumea trebuie sã stie cã apa care se consumã în astfel de situatii se împarte între locatari, sau consumuri frauduloase prin interventii asupra repartitorilor de costuri (contori de apã rece) sau instalatiilor de utilizare a apei la subsolul blocurilor (scãrilor) necontorizate. Cazuri diverse, care afecteazã facturile la un bloc sau altul. Dar, noi, ca sucursalã, am mai spus-o, am început sã mergem de la bloc la bloc, scarã cu scarã, acolo unde sunt consumuri mari, si încercãm sã aflãm de unde sunt pierderile. Sã nu uitãm cã avem situatiile în care apa este utilizatã sub debitul de pornire a repartitorilor, celebra formulã „cu picãtura”, având în vedere cã aceastã cantitate nu este înregistratã de repartitorii de costuri, furt de apã care contribuie la majorarea consumurilor pe un bloc. Toate aceste cauze conduc la facturi mai mari si, implicit, la nemultumirea unor locatari”, remarcã ing. Romicã Huhurez, directorul interimar al sucursalei Vaslui.