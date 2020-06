Scandal uriaș după ce șefa DSP Botoșani a explicat presei că o probă necroptică prelevată de la un suspect de COVID-19 care murise la Dorohoi nu a mai ajuns la timp pentru a fi testată la Institutul Cantacuzino din Capitală. Oficialul era deranjat că proba s-a rătăcit pe drum și a fost compromisă din cauza […] The post Șocant și ilegal! DSP Botoșani a folosit Urgent Cargus la transportul probelor prelevate de la un mort suspectat de COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.