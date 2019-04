Octavian Bellu crede ca femeia moderna n-are ce cauta la cratita! “Abilitatile in bucatarie nu inseamna rezolvarea relatiei cu sotul”

Octavian Bellu si Mariana Bitang, fostii antrenori ai lotului feminin de gimnastica, formeaza un cuplu de ani buni.

Secretul relatiei lor? Se pare ca Bitang are toate calitatile pe care Bellu le admira la o femeie.

Octavian Bellu a fost tot timpul extrem de pretentios in viata sportiva. Iar rezultatele s-au vazut, atat timp cat s-a aflat la carma lotului feminin de gimnastica. In urma cu zece ani, el s-a casatorit cu Mariana Bitang, fosta sa colega. Dar nici unul dintre cei doi nu au dat vreodata amanunte despre relatia lor.

Fostul tehnician a dezvaluit insa pentru Libertatea cum vede el femeia moderna. Iar partenera sa pare sa intruneasca toate calitatile pe care acesta le admira. Bellu a mai spus ca-si ajuta partenera in treburile casnice cu tot ceea ce poate. Si se face util acolo unde se pricepe.

”In secolul XXI, abilitatile in bucatarie ale unei femei pot fi un plus. Dar asta nu inseamna rezolvarea unei relatii de familie, a relatiei cu sotul. Asta tine de cu totul alte repere. Eu nu ma incadrez in aceasta categorie. Particip la treburile casnice acolo unde ma pot face util.

Din pacate, pentru cei care si-ar dori o femeie priceputa in bucatarie, aceasta are din ce in ce mai putin timp, daca ne gandim ca e si mama. Si are si un serviciu care o solicita foarte mult. Femeile moderne din societatile civilizate nu mai sunt dependente de barbat. Vor o situatie a lor, sa fie pe picioarele lor, sa nu depinda de alte resurse decat cele pe care le pot realiza cu propriile puteri.

Femeia moderna e o femeie care trebuie sa stie sa socializeze, care sa stie in ce sa se imbrace si cum sa se coafeze ca sa-i stea bine, nu doar pentru a fi in pas cu moda”, a declarat pentru Libertatea fostul antrenor al lotului feminin de gimnastica.

«Comparandu-le cu noi, femeile sunt mai rezistente»

Octavian Bellu considera ca femeia nu este cu nimic mai prejos decat barbatul, din contra. ”Femeile sunt, in general, foarte ambitioase, determinate si de fiecare data gasesc solutiile poate mai repede decat noi, barbatii. Sunt perseverente, isi urmeaza planul. Comparandu-le cu noi, sunt mai rezistente in situatiile grele, la durere. Merg mai departe cu zambetul pe buze si gasesc in interior puterea sa treaca peste momentele grele. Dau dovada de foarte multe ori de seriozitate si de calitati care le impun. Si, fara a face declaratii hazardate, sunt alaturi si egale barbatului”, a conchis el.

