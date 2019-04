ȘOCUL SECOLULUI Campionatul Mondial de Snooker: Ronnie O'Sullivan, lider mondial, a fost ELIMINAT de un amator de numai 23 de ani

Ronnie O'Sullivan (43 de ani) a oferit un rezultat şocant în primul tur la Campionatul Mondial de snooker. Liderul mondial a fost învins, marţi, cu 10-8 de amatorul James Cahill (23 de ani) potrivit mediafax

La Sheffield, englezul, cvintuplu campion mondial, a fost condus cu 5-4 după prima sesiune, a egalat la 8, însă nu a fost suficient. Tânărul Cahill, a cărui cea mai bună clasare a fost locul 76, a câştigat ultimele două jocuri, oferind una dintre cel mai mari surprize din istoria Campionatului Mondial de Snooker.

După joc, O'Sullivan a explicat că suferă de insomnie şi din cauza oboselii a apărut acest rezultat total surprinzător: "Îmi simt membrele foarte grele, sunt sleit de puteri, nu am energie. Mă chinui să rămân treaz. Mă simt absolut îngrozitor", a declarat "Racheta", potrivit The Guardian.

De partea cealaltă, conaţionalul lui Ronnie, James Cahill, a explicat emoţiile prin care a trecut în timpul jocului şi îşi propune lucruri măreţe la Teatrul Crucible: "Abia m-am ţinut pe picioare la final. Nici nu ştiu ce să zic. Am făcut un break bun de 70 şi am condus cu 6-5, iar apoi am simţit că el este cel sub presiune şi că nu vrea să piardă. Am crezut mereu în mine şi în faptul că pot bate pe oricine într-o zi bună", a spus debutantul.

James Cahill nu se află la prima izbândă de acest gen. Englezul l-a mai învins pe Ding Junhui, clasat la acel moment pe locul trei, în 2014, la Campionatul Regatului Unit şi pe Mark Selby, anul trecut, la aceeaşi competiţie. Surpriza Campionatului Mondial a devenit profesionist în 2013, însă rezultatele foarte slabe avute l-au determinat să renunţe la circuitul mondial după sezonul 2015/2016, participând apoi la competiţii doar din calitatea de amator.



În optimile de finală ale Campionatului Mondial de snooker, James Cahill îl va întâlni pe scoţianul Stephen Maguire, clasat pe locul 15.