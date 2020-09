Ocupat cu taierea panglicilor, Iohannis si-a trimis doar consilierul la sarbatoarea Anului Nou Evreiesc

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj cu prilejul Anului Nou evreiesc. Fiind plecat în Mureş, să inaugureze o porţiune de autostradă, preşedintele şi-a trimis un consilier la Templul Coral.

În mesajul care a fost prezentat de către consilierul prezidenţial Sergiu Nistor, în cadrul ceremoniei desfăşurate la Templul Coral din Bucureşti, şeful statului adresează, la început de An Nou evreiesc, conducerii Federaţiei Comunităţilor Evreieşti şi membrilor acestora "calde felicitări, urări de sănătate, prosperitate, bucurie şi împlinire spirituală''."În acest an dificil, în care comunităţile evreieşti din România au participat la efortul comun de a salva vieţi, Roş Haşana ne oferă prilejul de a reflecta asupra legăturilor noastre de solidaritate şi de a le reînnoi prin empatie, compasiune şi ajutor reciproc. Sărbătorirea Anului Nou evreiesc este astăzi, mai mult decât oricând, o ocazie în plus pentru a ne întări prin cunoaştere, încredere şi dialog, în spiritul toleranţei şi al preţuirii reciproce. Vă doresc ca Anul Nou evreiesc să vă sporească în credinţă şi să vă inspire în proiectele comunităţilor din care faceţi parte, de a căror realizare se bucură întreaga societate românească. 'Shana Tova!'", spune preşedintele Iohannis în mesaj.