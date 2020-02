Oda Bucuriei, in fruntea descarcarilor in Regatul Unit

Imnul european, "Oda Bucuriei" de Beethoven, a urcat vineri în topul descărcărilor din Marea Britanie, într-un moment în care Regatul Unit părăseşte Uniunea Europeană, informează France Presse potrivit Agerpres.

După trei ani de opoziţie acerbă între pro şi anti-Brexit, cele două tabere s-au înfruntat pe terenul muzicii.Versiunea olandezului Andre Rieu a finalului celei de-a patra mişcări a Simfoniei a 9-a a lui Beethoven, numită "Oda Bucuriei", a urcat pe locul 30 în topurile britanice, dar a fost cel mai descărcat titlu săptămâna aceasta.Imnul european devansează astfel piesa "17 Millions Fuck-Offs" a actorului Dominic Frisby, pe locul 43 în topuri. Versurile acestui cântec, care se referă la cei 17,4 milioane de alegători care au votat pentru Brexit în 2016, critică instituţiile de la Londra şi Bruxelles, precum şi celebrităţile eurofile.Ca un semn, remarcă AFP, în frunte se află piesa "Before you Go" (Înainte să pleci) a cântăreţului scoţian Lewis Capaldi.Regatul Unit va pleca, într-adevăr, vineri la ora 23:00 (locală şi GMT), după 47 de ani în Uniunea Europeană, încheie agenţia franceză de presă.