Șoder din Turda, prins, de doua ori intr-o singura zi, baut la volan

O noua bazaconie facuta de ORDA, prin protejatul lui Ludovic Orban, Mario De Mezzo de la PNL, care a taxat muzeele per tablou, cu sume cuprinse intre 70-100 de lei, pentru lucrarile expuse de artistii plastici, ceea ce pentru o expozitie se aduna la o suma mare... Astfel, Orban omoara si muzeele si artistii plastici, dupa ce a distrus actorii si teatrele, cantaretii si concertele.

Echipa nationala de tineret a facut egal, 1-1, acasa, cu Danemarca si merge la Campionatul European de tineret, competitie ce va avea loc anul viitor, in Ungaria si Slovenia.

Detalii teribile despe moartea tinerei ucise si incendiate pe un camp din Giurgiu. Potrivit anchetatorilor, Mihaela Sabina Mircea (32 de ani) practica prostitutia si locuia in aceeasi casa cu presupusii ei criminali. Oamenii legii spun ca au gasit masina cu care a fost transportat cadavrul.

Ponderea locuintelor din Romania care nu au o toaleta in interior este de peste zece ori mai mare decat media din UE. Romania este singurul stat membru UE unde aproape un sfert din populatie traieste in locuinte care nu au toaleta in interior, arata datele publicate miercuri, 18 noiembrie, de Eurostat.