Șofer“ constantean fara permis, prins de politistii tulceni

• În toate cazurile s-au întocmit dosare de cercetare penalăLa data de 11 iulie a.c., polițiștiiau depistat un bărbat de 53 de ani, din Constanța, în timp ce conducea un auto, pe DJ 223A, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, transmit reprezentanții IPJ Tulcea.Totodată, oamenii legii au constatat o serie de alte infracțiuni.Iată datele oficiale puse la dispoziție deMandat pus în executare de polițiștii tulceniLa data de 12 iulie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea au depistat un bărbat în vârstă de 28 de ani, din comuna Hamcearca, județul Tulcea, pe numele căruia Judecătoria Tulcea a emis un mandat de executare a pedepsei de 2 ani și 8 luni închisoare pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul circulației rutiere.Bărbatul a fost escortat și introdus în Penitenciarul Tulcea.Au pus în pericol circulația pe drumurile publiceLa data de 10 iulie a.c., polițiștii din cadul Poliției Oraș Babadag au depistat un bărbat de 51 de ani, din Babadag, în timp ce conducea un auto, pe strada Prahovei, din localitate, fiind sub influența băuturilor alcoolice, cu o concentrație de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 11 iulie a.c., polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Tulcea au depistat un bărbat de 44 de ani, din Tulcea, în timp ce conducea un auto pe strada Babadag, din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice, cu o concentrație de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 11 iulie a.c., polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Baia au depistat un bărbat de 53 de ani, din Constanța, în timp ce conducea un auto, pe DJ 223A, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La data de 12 iulie a.c., polițiștii Serviciului Rutier Tulcea au depistat un bărbat de 34 de ani, din Tulcea, în timp ce conducea un auto, pe strada Păcii, din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice, cu o concentrație de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 12 iulie a.c., polițiștii Serviciului Rutier Tulcea au depistat un bărbat de 40 de ani, din județul Galați, în timp ce conducea un auto pe DN 22D, fiind sub influența băuturilor alcoolice, cu o concentrație de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 12 iulie a.c., polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Baia au depistat un bărbat de 44 de ani, din localitatea Topolog, județul Tulcea, în timp ce conducea un auto pe raza localității Topolog, fiind sub influența băuturilor alcoolice, cu o concentrație de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 12 iulie a.c., polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Tulcea au depistat un bărbat de 27 de ani, din localitatea Sfântul Gheorghe, județul tulcea, în timp ce conducea un auto pe strada Victoriei, din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice, cu o concentrație de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat.În toate cauzele, polițiștii au întocmit dosare de cercetare penală.