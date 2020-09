Șofer de 71 de ani, prins baut la volan, in comuna Frecatei

Acesta avea o concentrație de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat

Un bărbat de 71 de ani a fost prins de polițiștii tulceni, în timp ce conducea sub influența băuturilor alcoolice.Iată comunicatul transmis de Inspectoratul de Poliție al Județului Tulcea:La data de 8 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Tulcea au depistat un bărbat în vârstă de 71 de ani, din Tulcea, în timp ce conducea un auto pe raza comunei Frecăței, județul Tulcea, fiind sub influența băuturilor alcoolice, cu o concentrație de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat.Pentru evitarea evenimentelor rutiere datorate consumului de alcool, Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea recomandă conducătorilor auto:Nu vă urcați la volan dacă ați consumat băuturi alcoolice!Consumul de alcool este incompatibil cu conducerea autovehiculelor, pe lângă faptul că este interzis de lege, constituie un important factor de risc pentru șofer, pasageri și ceilalți participanți la trafic crescând șansele de implicare într-un accident rutier.De cele mai multe ori, conducătorii auto aflați sub influența alcoolului comit frecvente încălcări ale normelor de circulație, conduc cu viteză excesivă, se angajează în depășiri neregulamentare sau execute în mod periculos virajele.