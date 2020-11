Șofer din Constanta implicat intr-un accident rutier la Tulcea. Patru victime

În după-amiaza zilei de 18 noiembrie a.c., polițiștii din Tu lceaau fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 22-E87.

În după-amiaza zilei de 18 noiembrie a.c., polițiștii tulceni au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 22-E87.Din primele verificări a rezultat faptul ca un bărbat de 47 de ani, din Tulcea, in timp ce conducea un auto pe DN22-E87( Tulcea-Babadag) a intrat in coliziune cu un auto care se deplasa pe sensul opus de mers, condus de un bărbat de 35 de ani, din Constanța.În urma accidentului a rezultat rănirea a patru persoane din cele două auto. Ambii conducători posedau permis de conducere si nu se aflau sub influența băuturilor alcoolice.Cercetarile continuă pentru lămurirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului, a transmis IPJ Tulcea.Sursa foto: IPJ Tulcea