Șofer periculos, depistat pe Autostrada Soarelui: Era baut si i-a amenintat pe oamenii legii cu un pistol

În urma unui apel 112 care semnala un șofer care ,,conduce haotic”, polițiștii rutieri au blocat în trafic un bărbat care se afla sub influența băuturilor alcoolice și avea permisul reținut. Șoferul, care deținea în mașină un pistol neletal, a încercat să fugă de polițiști atunci când a fost oprit.În cursul zilei de 16 august 2020, polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A2 București - Constanța au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la un ,,șofer posibil băut la volan, care conduce haotic”, pe sensul spre București.Polițiștii l-au oprit pe șofer în zona stației de taxare de la Fetești, însă acesta nu a vrut să coopereze, a încercat să scoată un pistol din torpedo și a fugit de la fața locului.Polițiștii au pornit imediat în urmărire, șoferul fiind interceptat și blocat în trafic, iar apoi imobilizat, pistolul fiind, de asemenea, ridicat.În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultatul o valoare de 0,97 mg/alcool pur în aerul expirat, iar verificările efectuate au relevat faptul că bărbatul avea permisul de conducere reținut.Bărbatul a fost reținut, iar în cauză a fost întocmit dosar penal pentru conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului, acesta fiind cercetat sub control judiciar.Polițiștii efectuează, de asemenea, verificări privind legalitatea deținerii pistolului de tip airsoft.