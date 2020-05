Șofer prins in flagrant de dare de mita dupa denuntul unui agent de politie

​Un șofer a fost prins în flagrant de dare de mită după denunțul unui agent de poliție.

Denunțul a fost înaintat de îndată Parchetului de pe lângă Tribunalul București, fiind organizată acțiunea de prindere în flagrant.

Vineri, 22 mai 2020, ofițerii de poliție judiciară ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Anchete din cadrul structurii centrale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au prins în flagrant un bărbat în vârstă de 32 ani, în timp ce dădea, cu titlu de mită, suma de 1.000 lei unui agent de poliție.În fapt, în aceeași zi, un agent de poliție din cadrul D.G.P.M.B. - Brigada Poliției Rutiere, a formulat denunț la Direcția Generală Anticorupție cu privire la faptul că, un conducător auto depistat în trafic în timp ce conducea sub influența băuturilor alcoolice un autovehicul, i-a oferit suma de bani menționată pentru a nu-i întocmi dosar penal și pentru restituirea permisului de conducere.Denunțul a fost înaintat de îndată Parchetului de pe lângă Tribunalul București, fiind organizată acțiunea de prindere în flagrant.Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită.