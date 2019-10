Șoferi, atenție sporita! Se circula in condiții de ceața densa, vizibilitate, sub 50 de metri

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică dimineață, mai multe avertizări nowcasting Cod galben de ceață pentru București și 28 de județe. Meteorologii avertizează că, duminică, până la ora 9.00, în București se se va semnala ceață care reduce vizibilitatea sub 200 metri. Pe Autostrada Soarelui,autostrăzile A1, A3 circulația rutieră se desfășoară în condiții The post Șoferi, atenție sporită! Se circulă în condiții de ceață densă, vizibilitate, sub 50 de metri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.