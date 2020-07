Șoferi bauti, sanctionati de politistii constanteni. Unul dintre ei a provocat un accident rutier

Dosare penale întocmite de polițiștii rutieri constănțeni.

La data de 27 iulie a.c., în jurul orei 01.00, polițiști din cadrulau identificat un bărbat, de 40 de ani, care a condus un autoturism pe strada Viorelelor din municipiul Constanța, iar în momentul efectuării unui viraj la stânga - în intersecția cu strada Pajurei, a pătruns pe sensul opus, intrând astfel în coliziune cu un vehicul.În urma accidentului, a rezultat vătămarea corporală ușoară a pasagerei din al doilea autoturism. Polițiștii au stabilit că barbatul în cauză se afla sub influența băuturilor alcoolice, aparatul etilotest indicând o valoare de 0,22 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 27 iulie a.c., în jurul orei 01.40, polițiști din cadrulau identificat un bărbat, de 35 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul Independenței din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice.În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 27 iulie a.c., în jurul orei 05.20, polițiști din cadrulau identificat un bărbat, de 30 de ani, care a condus o autoutilitară pe strada Falezei din localitatea Vama Veche, fiind sub influența băuturilor alcoolice.În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În cauze, au fost întocmite dosare de cercetare penală.