Șoferi bauti sau fara permis, pe strazile din judetul Constanta

La data de 17 noiembrie a.c., în jurul orei 01.10, polițiști din cadrul Biroului Rutier Mangalia au depistat un bărbat, de 21 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Mihai Viteazu din localitatea 2 Mai, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul în cauză a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost implicat într-un accident rutier soldat cu pagube materiale.La data de 17 noiembrie a.c., în jurul orei 18.00, polițiști din cadrul Serviciului Rutier Constanța au depistat un bărbat, de 57 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe raza localității Lumina, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul în cauză a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 17 noiembrie a.c., în jurul orei 18.10, polițiști din cadrul Poliției orașului Năvodari au depistat un bărbat, de 65 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Sănătății din orașul Năvodari, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul în cauză a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat.Persoanele în cauză au fost conduse la spital pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 17 noiembrie a.c., în jurul orei 18.30, polițiști din cadrul Biroului Rutier Constanța au depistat o femeie, de 35 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu din municipiul Constanța, având suspendat dreptul de a conduce vehicule pentru perioada în curs.La data de 17 noiembrie a.c., în jurul orei 20.30, polițiști din cadrul Secției 9 Rurală Topraisar au depistat o femeie, de 21 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe raza localității Movilița, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că autoturismul în cauză i-ar fi fost încredințat femeii de către un bărbat, de 20 de ani.Sursă foto (cu rol ilustrativ): Arhivă ZIUA de Constanța