Șoferi constanteni, depistati bauti la volan

Doi dintre șoferii depistați de polițiștii constănțeni au avut valori de 1,03, respectiv 1,05 mg/l alcool pur în aerul expirat.

La data de 18 august a.c., în jurul orei 18.30, polițiști din cadrul Poliției stațiunii Costinești au identificat un bărbat, de 51 de ani, care a condus un autoturism pe strada Tineretului din stațiunea Costinești, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 18 august a.c., în jurul orei 22.00, polițiști din cadrul Biroului Rutier Mangalia au identificat o femeie, de 45 de ani, care a condus un autoturism pe strada Rozelor din municipiul Mangalia, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,05 mg/l alcool pur în aerul expirat, femeia fiind condusă la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. Aceasta a fost implicată într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.La data de 19 august a.c., în jurul orei 02.00, polițiști din cadrul Poliției orașului Ovidiu au identificat un bărbat, de 26 de ani, care a condus un autoturism pe strada Delfinului din orașul Ovidiu, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind condus la spital, unde a refuzat prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În cauze, au fost întocmite dosare de cercetare penală.