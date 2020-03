Șoferi constanteni, prinsi in fapt. Ce abateri au sanctionat politistii rutieri

Polițiștii din cadrul IPJ Constanța au întocmit dosare penale în perioada 29 februarie - 2 martie a.c. pentru mai multe abateri la regimul rutier.La data de 29 februarie a.c., în jurul orei 12.20, polițiști din cadrul Poliției stațiunii Costinești au identificat un bărbat, de 36 de ani, care a condus un utilaj agricol în timp ce tracta o remorcă neînmatriculată, pe DC4, fără a poseda permis de conducere corespunzător categoriei din care face parte vehiculul în cauză, potrivit IPJ Constanța.La data de 29 februarie a.c., în jurul orei 14.35, polițiști din cadrul Postului de Poliție Valu lui Traian au identificat un bărbat, de 40 de ani, care a condus un autoturism pe strada Minerului din localitatea Valu lui Traian, având montate plăcuțe cu numere de înmatriculare false.La data de 29 februarie a.c., în jurul orei 16.45, polițiști din cadrul Poliției orașului Cernavodă au identificat un bărbat, de 53 de ani, care a condus un autoturism pe strada Canalului din Cernavodă, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,69 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. Acesta a fost implicat într-un accident rutier soladat cu pagube materiale.La data de 29 februarie a.c., în jurul orei 19.00, polițiști din cadrul Serviciului Rutier Constanța au identificat un bărbat, de 43 de ani, care a condus un autoturism pe strada Primăriei din localitatea Poarta Albă, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,84 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 1 martie a.c., în jurul orei 15.00, polițiști din cadrul Postului de Poliție Lumina au identificat o femeie, de 29 de ani, care a condus un autoturism pe strada Iuliu Maniu din comuna Lumina, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că un bărbat de 50 de ani, aflat pe scaunul din dreapta, i-ar fi încredințat acesteia autoturismul în scop de folosință.La data de 1 martie a.c., în jurul orei 19.30, polițiști din cadrul Secției 2 Rurală Mihail Kogălniceanu au identificat un bărbat, de 48 de ani, care a condus un autoturism pe DN 22, din direcția Tulcea - Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul refuzând prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 2 martie a.c., în jurul orei 01.00, polițiști din cadrul Secției 2 Rurală Mihail Kogălniceanu au identificat un bărbat, de 28 de ani, care a condus un autoturism pe strada Călugăreni din localitatea Mihail Kogălniceanu, având suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice.La data de 2 martie a.c., în jurul orei 03.40, polițiști din cadrul Serviciului Rutier Constanța au identificat un tânăr, de 19 ani, care a condus un autoturism pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu din municipiul Constanța, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.În cauze au fost întocmite dosare de cercetare penală.