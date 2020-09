Șoferi din Constanta, prinsi bauti la volan

Polițiștii din Constanța au prins mai mulți șoferi care consumaseră băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan.

Toți șoferii s-au ales cu dosare penale.Iată informațiile transmise de IPJ Constanța:La data de 14 septembrie a.c., în jurul orei 17.30, polițiști din cadrul Biroului Rutier Mangalia au identificat un bărbat, de 62 de ani, care a condus un autoturism pe aleea Farului din Mangalia, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 14 septembrie a.c., în jurul orei 20.10, polițiști din cadrul Biroului Rutier Mangalia au identificat un bărbat, de 41 de ani, care a condus un autoturism pe raza comunei Pecineaga, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 14 septembrie a.c., în jurul orei 23.30, polițiști din cadrul Secției 2 au identificat un bărbat, de 39 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul Aurel Vlaicu din municipiul Constanța, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În cauze, au fost întocmite dosare penale.