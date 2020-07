Șoferi intalniti de politistii constanteni - bauti, fara permis si au mai provocat si accidente!

• Valorile rezultate în urma alcooltestelor variază între 0,31 mg/l alcool pur în aerul expirat și până la 0,97 mg/lÎn ultimele două zile, nu mai puțin de 11 șoferi constănțeni au fost prinși băuți la volan, de către polițiști. Conform reprezentanților Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, valorile rezultate în urma alcooltestelor variază între 0,31 mg/l alcool pur în aerul expirat și până la 0,97 mg/l. Mai mult, unii nu aveau nici permis de conducere și au mai provocat și accidente.Iată datele oficiale puse la dispoziție de Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța:La data de 4 iulie a.c., în jurul orei 10.30, polițiști din cadrul Poliției municipiului Mangalia au depistat un bărbat, de 30 de ani, care a condus un autoturism pe raza localității Vama Veche, fiind sub sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,97 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. Bărbatul a fost implicat într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.La data de 4 iulie a.c., în jurul orei 15.20, polițiști din cadrul Poliției municipiului Medgidia au depistat un tânăr, de 21 de ani, care a condus un motociclu pe strada Crinului din Medgidia, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și fiind sub sub influența băuturilor alcoolice. La un moment dat, tânărul a pierdut controlul direcției de mers, s-a dezechilibrat și a căzut pe partea carosabilă, fiind transportat la spital cu răni ușoare. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,31 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 4 iulie a.c., în jurul orei 19.30, polițiști din cadrul Poliției orașului Năvodari au depistat un bărbat, de 31 de ani, care a condus un autoturism pe DJ 226, dinspre Năvodari către Mihai Viteazu. În momentul efectuării unei depășiri, la ieșire din localitatea Istria, acesta a acroșat un autoturism, condus de o femeie de 48 de ani. În urma coliziunii, vehiculul s-a răsturnat în afara părții carosabile, conducătoarea auto fiind transporată la spital pentru îngrijiri medicale. Bărbatul a părăsit locul producerii accidentului, fără încuviințarea polițiștilor, fiind identificat în scurt timp, la aproximativ 500 de metri de locul faptei. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că acesta se afla sub influența băuturilor alcoolice, aparatul etilotest rezultând o valoare de 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 4 iulie a.c., în jurul orei 21.50, polițiști din cadrul Poliției municipiului Mangalia au depistat un bărbat, de 30 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Falezei din localitatea Vama Veche, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 4 iulie a.c., în jurul orei 23.15, polițiști din cadrul Serviciului Rutier Constanța au depistat un bărbat, de 29 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe raza localitatății Năvodari, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 5 iulie a.c., în jurul orei 00.00, polițiști din cadrul Poliției orașului Năvodari au identificat un bărbat, de 40 de ani, care a condus un autoturism pe strada Albinelor din Năvodari, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 5 iulie a.c., în jurul orei 00.30, polițiști din cadrul Secției 4 Rurală Medgidia au depistat un tânăr, de 21 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Peștera, fiind sub influența băuturilor alcoolice și fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 5 iulie a.c., în jurul orei 01.35, polițiști din cadrul Biroului Rutier Constanța au identificat un bărbat, de 53 de ani, care a condus un autoturism pe bulevadul Mamaia din stațiunea Mamaia, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 5 iulie a.c., în jurul orei 02.20, polițiști din cadrul Biroului Rutier Mangalia au identificat un bărbat, de 37 de ani, care a condus un autoturism pe strada Mihai Viteazu din localitatea 2 Mai, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice și fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 5 iulie a.c., în jurul orei 03.30, polițiști din cadrul Secției 3 Rurală Mangalia au depistat un bărbat, de 31 de ani, care a condus un autoturism pe raza comunei Limanu, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul în cauză a fost implicat într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.La data de 5 iulie a.c., în jurul orei 05.00, polițiști din cadrul Biroului Rutier Mangalia au depistat un bărbat, de 32 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe DN 39, în localitatea Vama Veche, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.Conducătorii auto au fost conduși la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În cauze, au fost întocmite dosare de cercetare penală.