Oferta electorala a candidaților PNL Constanța

Candidații PNL Constanța pentru Parlamentul României și-au prezentat proiectele cu care vin în fața electoratului, potrivit podul.ro.

Bogdan Huțucă vrea un spital nou pentru Constanța

Președintele PNL Constanța, Bogdan Huțucă, locul numărul 1 pentru Camera Deputaților, anunță că se va implica personal în realizarea unui nou spital.

„Este foarte important să îl începem și să găsim, în fiecare an, finanțare pentru etapele pe care ni le-am propus. Noi, ca parlamentari, asta trebuie să facem: să găsim finanțare. Și o vom face. În cei patru ani de când îi reprezint pe deputați în Parlament, am făcut tot ce am promis. Vă asigur că așa voi face și de acum înainte. Nu vom avea un spital nou peste noapte, dar vom face pași concreți. De altfel, muncim deja la acest lucru.”, spune acesta. „Dacă la începutul mandatului m-am aplecat asupra specializării mele, de finanțist, și mi-am asumat teme care țin de mediul de business, care vizau zona bugetară, în viitorul mandat, PNL fiind la guvernare și având – sunt sigur – un număr mult mai mare de parlamentari, o să pun centrul de greutate pe susținerea județului”, a spus președintele PNL Constanța, cel care a condus echipa care a reușit să înlăture PSD din administrația locală din Constanța după 20 de ani.

Septimiu Bourceanu propune analize medicale gratuite pentru toți românii

Septimiu Bourceanu, locul numărul 1 pe lista pentru Senat, candidează pentru îmbunătățirea legislației în sănătate și repornirea, la nivelul național, a programului de analize medicale gratuite pentru toată populația, aplicat în anii 2005–2006.

„Programul este foarte important pentru că rezultatul lor oferă o statistică foarte importantă, o bază de date reală, pe care ministerul o poate folosi pentru a crea programe naționale de sănătate. În plus, și acest lucru este foarte important, vom ști și care este perspectiva, deci vom ști câte fonduri să direcționăm și unde. În același timp, aceste date o să ne dea posibilitatea să aflăm de ce resurse umane avem nevoie în următoarea perioadă, în următoarele două decenii. Având toate aceste date, vom ști și ce investiții trebuie să facem în infrastructură, dar și cum va evolua cazuistica în România pe diferite boli. Și, la fel de important, vom putea crea programe pentru a ne menține medicii acasă, în România, și, de ce nu, pentru a-i convinge pe o parte din cei care au plecat peste hotare să se întoarcă”, spune Septimiu Bourceanu.

Mircea Banias vorbește de spre o flotă maritimă pentru România

Un proiect de suflet pentru Mircea Banias, locul al doilea pentru Camera Deputaților, este înființarea unei flote maritime a României.

„România, care are porturi, are șantiere navale, nu are o flotă. Nu vreau să par populist, dar țări cu o experiență similară, trecute prin comunism, Bulgaria, Polonia, au flote de stat sau cu capital majoritar de stat. Sunt conștient că nu putem avea o flotă de 300 de vapoare. Pe de altă parte, sub regele Carol I, la sfârșitul anilor 1800, s-a înființat prima companie de navigație, Serviciul Maritim Român. Au putut atunci, au găsit bani să cumpere vapoare, să deschidă linii cu Levantul. România are nevoie de o flotă din mai multe puncte de vedere. Se poate începe cu cele două feriboturi, Mangalia și Eforie”, declară acesta.

George Niculescu vrea să sprijine investițiile în energie

George Niculescu, locul al doilea pentru Senat, spune că județul Constanța este extrem de atractiv pentru investitorii din domeniul energiei, valoarea investițiilor din domeniu urmând a atinge multe miliarde de euro.

„Vorbim despre investiții istorice în județul Constanța, în domeniul producerii energiei. Evident, va trebui să creștem capacitatea de transport a energiei. Tot sistemul energetic din sistemul Constanța va avea nevoie de investiții pentru că, pe de o parte, vom produce foarte multă energie electrică, iar partea mai industrializată a economiei se află în vest, și, în aceste condiții, capacitatea de transport trebuie întărită. Nu este suficient să producem mai multă energie, dacă nu poate fi livrată acolo unde ai consum. De obicei, transportul pe distanțe mari înseamnă pierderi, care sunt înregistrate de companiile naționale de transport. Sunt lucruri care se pot îmbunătăți”, spune George Niculescu.

Marian Crușoveanu vrea să pună umărul la construirea unui drum nou spre sudul litoralului

Marian Crușoveanu, locul al treilea pentru Camera Deputaților, vrea să pună umărul la construirea a cel puțin unui drum nou. Are deja o denumire oficială: „Alternativa Techirghiol”. Va pleca din zona Autostrăzii 4, unde se va construi un nod rutier de care Cumpăna are nevoie, va trece pe lângă Techirghiol și se va descărca în sensul giratoriu din Olimp. Lungimea totală va fi de circa 30 de kilometri.

„Am stat de vorbă cu foarte mulți oameni atât din Constanța, cât și din sudul litoralul. Printre ei s-au aflat și investitori, dar și locuitori din stațiuni. Toți au spus că un astfel de drum este necesar. Beneficiile sunt evidente: în primul rând, vorbim de siguranța în trafic și siguranța pietonilor, dar nu trebuie să neglijăm nici importanța economică a unei astfel de rute rapide, în condițiile în care sudul litoralului devine din ce în ce mai atractiv pentru turism. Și, nu în ultimul rând, acest drum va fi benefic pentru mediu, pentru că mașinile care vor circula, în loc să stea în ambuteiaje, vor polua mai puțin”, afirmă Marian Crușoveanu.

Bogdan Bola propune intabularea Mării Negre

Bogdan Bola, directorul general al ABDL, locul al patrulea la Camera Deputaților, are regretul că noi, românii, nu folosim Marea Neagră nici măcar cum o fac vecinii bulgari.

„Noi nu folosim Marea Neagră nici măcar cum o fac vecinii noștri bulgari. Toată lumea se duce acolo și spune că a mâncat pește și scoici proaspete. Ei au ferme piscicole pe mare, au taliene, lucru pe care noi nu îl avem, deși s-a promulgat recent o lege. Dacă un investitor dorește să monteze eoliene în Marea Neagră, nu o poate face dintr-un motiv foarte simplu: Marea Neagră nu este intabulată. Din acest motiv, perimetrele nu pot fi închiriate sau concesionate, deci statul român nu încasează niciun leu. Noi nu știm să exploatăm Marea Neagră. În Maldive, turiștii se duc să stea în acele case frumoase și elegante pe apă. Noi nu putem să facem asemenea lucruri. Nu putem să face nici sate pescărești. Ele au eșuat la noi sau nu s-au dezvoltat. Ele ar da un impuls foarte important economiei”, spune Bogdan Bola, care dorește intabularea Mării Negre.