Oferta Grubhub a dus la scaderea acțiunilor Takeaway.com

Acţiunile companiei anglo-olandeze Just Eat Takeaway.com au scăzut, joi, cu 2,5%, investitorii fiind sceptici în privinţa propusei achiziţii de 7,3 miliarde de dolari a platformei americane de livrări de mâncare online din Grubhub Inc, transmit DPA şi Reuters.

Miercuri, acţiunile Just Eat Takeaway au scăzut cu peste 13%, la 85,50 euro, după ce firma anglo-olandeză a anunţat că negociază preluarea Grubhub.Planificata fuziune ar duce la crearea celei mai mari platforme de livrări de mâncare online din lume din afara Chinei, a informat compania.Preţul oferit pentru achiziţionarea Grubhub este de 75,15 dolari pe acţiune, ceea ce evaluează compania americană la 7,3 miliarde de dolari.În urma tranzacţiei, Just Eat Takeaway se va extinde pe piaţa cheie din SUA. Compania are o prezenţă importantă în Marea Britanie, Germania şi Olanda, dar este prezentă şi în Franţa, Canada, Israel, Australia şi Mexic.După finalizarea tranzacţiei, previzionată în primul trimestru din 2021, fondatorul şi directorul general al Grubhub, Matt Maloney, se va alătura board-ului Just Eat Takeaway.Alte companii interesate de Grubhub sunt: Uber Eats şi Delivery Hero.În ianuarie, compania olandeză Takeaway.com a preluat firma britanică Just Eat, pentru 6,2 miliarde de lire sterline (opt miliarde de dolari).Entitatea combinată, care va procesa anual 360 de milioane de comenzi, în valoare de 7,3 miliarde de euro, este condusă de către directorul general al Takeaway, Jitse Groen, şi are 23 de subsidiare, în special în Europa, dar şi în Canada, Australia şi America Latină.În urma centralizării comenzilor pe platforma Takeaway.com, a unificării brandurilor şi a îmbunătăţirii aprovizionării, reducerile anuale de costuri se vor ridica la aproximativ 20 de milioane de euro, a anunţat compania olandeză.Takeaway şi Delivery Hero sunt prezente şi în România.