Oferta post-pandemie! Sicilia platește turiștilor jumatate din biletul de avion și o treime din cazare

Sicilia a început deja să se gândească la renașterea turismului post-coronavirus. Insula italiană a anunțat că va acoperi jumătate din costurile de zbor și o treime din cheltuielile hoteliere pentru turiștii care doresc să o viziteze, transmite digi24.ro. De asemenea, turiştii pot primi bilete gratuite la muzee şi situri arheologice, relatează Evening Standard.