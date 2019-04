Șoferul implicat in accidentul de la Negru Voda, judetul Constanta este preot la Manastirea Comana. Acesta era baut in momentul accidentului

Șoferul implicat în accidentul de la Negru Vodă, județul Constanța este preot la Mănăstirea Comana.Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, preot Eugen Tănăsescu a declarat pentru ZIUA de Constanța că se așteaptă finalizarea anchetei efectuate de polițiști pentru a se decide ce măsuri se vor lua la nivelul Arhiepiscopiei împotriva preotului.Potrivit IPJ Constanța, bărbatul de 50 de ani a condus un autoturism pe DN38, dinspre Comana catre Negru Vodă iar la un moment dat, ajungand în dreptul sediului Poliției Negru Vodă, a pierdut controlul asupra direcției si a intrat în coliziune cu gardul unui imobil (de vis a vis de Poliție).În urma impactului a rezultat vatamarea corporală usoara a conducătorului auto, care se afla singur in auto.Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind pozitiv, mai exact 0,33 mg/l alcool pur in aerul expirat.Pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice și vătămare corporală din culpă. De asemenea conducătorului auto i s-a reținut permisul de conducere.Citește și.Sursa foto: IPJ Constanța