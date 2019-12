Șoferul implicat in urmarirea de la Corbu, retinut. Barbatul nu avea permis si era baut. Un tanar este in coma

Șoferul implicat în urmărirea din zona localității Corbu a fost reținut astăzi pentru 24 de ore pentru cele trei capete de acuzare - conducere fără permis, băut la volan și ucidere din culpă. Mâine bărbatul va fi dus la instanță pentru propunere de arestare preventivă.Reamintim că, ieri, în jurul orei 4.20, o patrulă formată din doi polițiști din cadrul Poliției orașului Năvodari, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au observat, pe bulevardul Năvodari, un autoturism care avea avarii - parbriz spart - motiv pentru care au procedat la efectuarea de semnal regulamentar de oprire.Deoarece conducătorul autoturismului nu s-a conformat, polițiștii au pornit în urmărirea acestuia cu autospeciala din dotare, cu mijloacele acustice și luminoase în funcțiune, pe mai multe străzi din orașul Năvodari, cu direcția spre localitatea Lumina.În timpul urmăririi, polițiștii au tras un foc de avertisment în plan vertical, însă nici de această dată, conducătorul auto nu s-a conformat, continuând deplasarea, în acest timp fiind efectuate, în total, 3 focuri de avertisment în plan vertical.În continuare, autoturismul și-a continuat deplasarea până în zona unei bariere de cale ferată (zona USAS), unde polițiștii au încercat să îl determine, din nou, pe conducatorul auto sa oprească, însă din cauza faptului ca acesta nu s-a conformat, au executat un foc de avertisment in plan vertical, iar apoi alte 5 focuri spre autoturismul în cauză, care efectua manevre de întoarcere pentru a-și asigura scăparea. În deplasarea lui, autoturismul s-a îndreptat in mod intentionat spre polițiștii aflați la fața locului, care au fost nevoiți să se retragă in autospeciala de poliție.La intrarea în localitatea Corbu, autoturismul a virat la dreapta pe un drum de exploatare agricolă, unde a fost abandonat, 2 persoane fugind de la fața locului.O altă persoană a fost găsită de polițiști pe bancheta din spate, fiind vorba despre un bărbat, inconștient, care prezenta o plagă împușcată la nivelul capului.