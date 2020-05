Un procent de până la 5% din populaţia Spaniei, adică 2.3 milioane de persoane, ar putea fi infectat cu noul coronavirus conform rezultatelor unui nou studiu, potrivit unui anunţ făcut miercuri de ministerul spaniol al sănătăţii, informează dpa, preluată de Agepres. Studiul privind anticorpii dezvoltaţi de populaţie a fost efectuat pe un eşantion de […] The post Oficial: 2,3 milioane de spanioli, infectați cu COVID-19. De 10 ori peste bilanțul formal appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.