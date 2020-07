Oficial! Arestari preventive dupa ce in Portul Constanta au fost descoperite zece milioane de tigarete de contrabanda

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă Constanța și al jandarmilor din cadrul Grupării Mobile „Tomis” Constanța.

Trei persoane bănuite de contrabandă cu țigarete au fost arestate preventiv, în urma unei acțiuni a polițiștilor și procurorilor din Constanța. Pe parcursul anchetei, au fost ridicate 10.000.000 de țigarete de contrabandă din Portul Constanța Sud Agigea.La data de 8 iulie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime și procurorii D.I.I.C.O.T. - S.T. Constanța au efectuat trei percheziții domiciliare, pe raza municipiului Constanța, într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă.Activitățile s-au desfășurat în urma unui control efectuat în Portul Constanța Sud Agigea, la data de 24 mai, când s-au descoperit 10.000.000 de țigarete de contrabandă.La percheziții, polițiștii au identificat 2 laptop-uri, stickuri de stocare, 6 telefoane mobile, 5 cartele SIM, resturi vegetale cu aspect de cannabis, 2 grindere, un cântar electric de precizie, 150 de euro și peste 4.600 de lei.Trei persoane au fost conduse la sediul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime în vederea audierii.Ulterior, Tribunalul Constanța a decis arestarea preventivă a celor trei.Iată decizia magistraților:„Solutia pe scurt: În baza art. 226 alin. 1 şi 2 raportat la art. 223 alin. 2, ambele din Codul de procedură penală, admite propunerea formulată de Ministerul Public – Direcția de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Constanţa, în dosarul de urmărire penală nr. 264/D/P/2020. În baza art. 226 alin. 1 şi 2 raportat la art. 223 alin. 2 şi art. 202 alin. 1 şi 3, toate din Codul de procedură penală, dispune arestarea preventivă, pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 09.07.2020 şi până la data de 07.08.2020 (inclusiv), a inculpaţilor: 1(...), cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat – faptă prevăzută de art. 367 alin. 1 din Codul penal și tentativă la infracțiunea de contrabandă – faptă prevăzută de art. 32 alin. 1 Cod penal raportat la art. 270 alin. 1 din Legea nr. 86/2006, ambele cu aplicarea art. 41 alin. 1 din Codul penal și art. 38 alin. 1 din Codul penal; 2. (...) , cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat – faptă prevăzută de art. 367 alin. 1 din Codul penal și complicitate la infracțiunea de contrabandă – faptă prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 270 alin. 1 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 32 alin. 1 din Codul penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal; 3. (...) , cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat – faptă prevăzută de art. 367 alin. 1 din Codul penal și complicitate la infracțiunea de contrabandă – faptă prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 270 alin. 1 din Legea nr. 86/2006, în referire la art. 32 alin. 1 din Codul penal, ambele cu aplicarea art. 41 alin. 1 şi art. 38 alin. 1 din Codul penal. În baza art. 230 din Codul de procedură penală, dispune emiterea de îndată a mandatelor de arestare preventivă pentru inculpaţii (...). În baza art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală, cheltuieli judiciare efectuate de stat cu ocazia soluţionării propunerii parchetului rămân în sarcina statului. În baza art. 229 din Codul de procedură penală, dispune emiterea unei adrese către Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, pentru informare cu privire la situaţia minorului (...) care se află în îngrijirea tatălui său, (...), faţă de care s-a dispus măsura preventivă a arestării preventive. Cu drept de contestaţie, în termen de 48 de ore“.Decizia a fost contestată la Curtea de Apel Constanța.Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă Constanța și al jandarmilor din cadrul Grupării Mobile „Tomis” Constanța.