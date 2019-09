OFICIAL: Astazi, Calin Popescu Tariceanu isi anunta demisia

Calin Popescu Tariceanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Deputatii si senatorii se intorc astazi in Parlament pentru inceputul sesiunii parlamentare. Acestia vor alege noua componenta a Birourilor Permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului. Un nou presedinte al Senatului va trebuie ales in cazul in care Calin Popescu Tariceanu va demisiona din functie. Birourile Permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului se intrunesc astazi, de la ora 13.00, pentru a-si alege noua componenta si pentru a demara lucrarile parlamentare in noua sesiune ordinara. Viorica Dancila sare la gatul lui Calin Popescu Tariceanu: Am vrut sa mergem pe liste comune. m-am lovit de un zid! De asemenea, conform procedurii, grupurile parlamentare ale partidelor se intru ...