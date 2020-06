Oficial!: Autorul crimei de ieri, din Constanta, arestat preventiv

Surse apropiate anchetatorilor arată că suspectul a fost găsit ascuns în apartament, după o ușă.

Judecătorii de la Tribunalul Constanța au decis arestarea preventivă a unui bărbat, de 39 de ani, din Constanța, suspectat de omor calificat și tentativă la tâlhărie calificată.„În baza art. 226 C.p.p. Admite propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa. În baza art.223 alin. (2) din C. proc. pen. rap. la art. 202 alin. (1) şi (3) din C. proc. pen. ; Dispune arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 26.06.2020 şi până la data de 25.07.2020 , a inculpatului (...) cercetat pentru comiterea infracțiunilor de omor calificat, prev. de art. 189 alin. 1 lit. d Cpen., și tentativă la tâlhărie calificată, prev. de art. 32 alin. 1 rap. la art. 234 alin. 1 lit. d și f Cpen., fiecare cu aplic. art. 77 lit. e Cpen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 Cpen. Dispune emiterea mandatului de arestare preventivă pentru inculpat şi punerea acestuia în imediată executare. În baza art. 227 alin. 2 c.p.p. Respinge ca nefondată cererea formulată de apărătorul inculpatului de luare faţă de acesta a unor măsuri mai puţin restrictive . Dispune avansarea onorariului apărătorului din oficiu în sumă de 313 lei din fondurile MJ către Baroul Constanţa în favoarea avocatului nominalizat. În baza art.275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată în camera de consiliu“.Ieri dimineață, polițiștii Secției 3 și jandarmii de la IJJ Constanța au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat ar striga după ajutor în timp ce se afla în locuința sa.Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat un bărbat de 39 de ani, care ar fi pătruns în locuința unui bărbat de 84 de ani și care, în scopul de a-i sustrage o sumă de bani, l-ar fi sufocat cu o pernă.În cauză se efectuează cercetări de către polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, pentru săvârșirea infracțiunii de omor.Surse apropiate anchetatorilor arată că suspectul a fost găsit ascuns în apartament, după o ușă.Se pare că bărbatul de 39 de ani ar fi bolnav și că ar fi avut nevoie de bani pentru cumpărarea tratamentului. El ar fi mers în casa bătrânului de 84 de ani pentru a-i cere bani, însă a fost refuzat.Orbit de furie, suspectul i-a pus bătrânului o pernă pe față și l-a omorât.Cel acuzat de crimă este la primul contact cu legea penală, el neavând cazier.