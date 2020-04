Oficial BCE: Europa trece printr-o recesiune mai grava decat restul lumii

Europa ar putea traversa o recesiune mai gravă decât restul lumii, însă creşterea ar urma să repornească în a doua jumătate a anului, a afirmat Luis de Guindos, vicepreşedintele Băncii Centrale Europene. Chiar dacă o relansare cu adevărat ar putea să aibă loc abia în 2021, primele semne de creştere ar urma să fie vizibile The post Oficial BCE: Europa trece printr-o recesiune mai gravă decât restul lumii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.