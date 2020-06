OFICIAL Cați absolventi de gimnaziu se afla in izolare din cauza COVID-19

Peste 50 de absolvenţi de gimnaziu se află în izolare din cauza COVID- 19, ei urmând să dea Evaluarea Naţională în a doua etapă a examenului, care va începe în 29 iunie, a spus, duminică, secretarul de stat în Ministerul Educaţiei Luminița Barcari.

Dacă un copil are temperatura mai ridicată de 37,3, va mai fi testat de încă trei ori, la un interval de 2-5 minute. Dacă temepratura nu va scădea, elevul nu poate intra in sala de examen şi vor fi anunţaţi părinţii şi medicul de familie.

„Pentru acei copii care au temperatura peste 37,3, recomand cadrelor medicale sa repete sucesiv de trei ori acel procedeu de luare a temperaturii. Dacă există un elev care are peste 37, 3, acel elev va fi îndrumat de către cadrul medical către medicul de familie. Va fi lăsat să plece după ce familia e anunțată”, a afirmat, în aceeași conferință de presă, și ministrul Educației, Monica Anisie, potrivit Medifax.ro.

Luni, absolvenţii de gimnaziu vor da examenul la limba română, pe 17 iunie, pe cel la matematică, urmând ca rezultatele să fie comunicate pe 22 iunie.

„Avem în jur de 50 de elevi aflatţ în izolare. Noi am trimis un document şi până la ora 3.00 vom şti câţi elevi au fost monitorizați cu o temperatura mai mare de 37,3. Am luat in calcul 2 saptamani pana la etapa speciala pentru ca cei care sunt izolare sa poata participa in scoală”, a spus Luminiţa Barcari,