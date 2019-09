Oficial! Cand incepe anul universitar la Universitatea Tehnica ''Gheorghe Asachi''! Va avea loc si un concert pentru studenti

rectorat tuiasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luni, 30 septembrie, de la ora 10.00, va avea loc ceremonia festiva de deschidere a anului universitar 2019-2020, care va avea loc in Aula Magna „Carmen Sylva", din Corpul A, Copou. Rectorul universitatii, prof. univ. dr. ing. Dan Cascaval, va sustine o declaratie de presa de la ora 09.30 in Sala Pasilor Pierduti, inaintea inceperii festivitatilor. De la ora 18.00, in Campusul Tudor Vladimirescu, in curtea interioara a caminelor T9-T10-T11, va avea loc un concert sustinut de formatia Gasca Chitara Grozavesti, fiind primul an in care studentii politehnisti sunt intampinati cu un concert in campus pentru a marca deschiderea anului universitar. Daca ti-a placut arti ...