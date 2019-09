Oficial! Cand va prelua, noul subprefect, ''fraiele'' judetului Iasi

Constantin Adrian Blanaru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi, incepand cu ora 15.00, se va organiza ceremonia de instalare in functie a noului subprefect al judetului Iasi. Constantin-Adrian Blanaru a fost numit in functie de catre Viorica Dancila, luni, in sedinta de Guvern. Ceremonia va avea loc in Sala ''Iacon Nebruzzi'' de la sediul Prefecturii. Va aducem aminte ca instalarea noului subprefect vine in urma demisiei Valentinei Iosub. Fostul subprefect a demisionat la sfarsitul lunii trecute. Cine este Constantin Blanaru In varsta de 47 de ani, noul subprefect interimar, are in spate peste 20 de ani de cariera universitara, timp in care a ocupat si mai multe pozitii in administratia ieseana. A lucrat in cadrul Consiliului Jude ...