Oficial de la Guvern: A fost semnat contractul pentru Consolidarea si restaurarea Cazinoului din Constanta''

„Felicit CNI şi toţi cei implicaţi pentru stăruinţa cu care s-au luptat ani de zile pentru ca această clădire simbol a României şi a Constanţei să fie scoasă din degradare şi pusă în valoare pentru turiştii români şi străini. Îmi iau angajamentul să susţin CNI să ducă la bun sfârşit acest proiect. În 2 ani, Cazinoul din Constanţa va redeveni perla litoralului Mării Negre”, a declarat ministrul Ion Ştefan.În urma finalizării procedurii de achiziție publică, asocierea AEDIFICIA CARPATI SA & SC REMON PROIECT SRL & SC PROFESIONAL CONSTRUCT PROIECTARE SRL & SC TEHNOINSTAL SRL a fost declarată câștigătoare, valoarea contractului fiind de 56.627.697,09 lei cu TVA. Durata contractuală de realizare a investiției este de 30 luni (din care 3 luni dedicate activității de proiectare).”Începută acum mai bine de 100 de ani, fascinanta poveste a Cazinoului din Constanța începe azi un nou capitol. Am așteptat acest moment încă din anul 2011, de când am preluat acest proiect și CNI își ia acum angajamentul ca, la sfârșitul lucrărilor, să predea cea mai frumoasă clădire de pe întreg litoralul Mării Negre”, a afirmat Manuela Pătrășcoiu, directorul general al Companiei Naționale de Investiții S.A., societate care funcționează sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației Publice, și prin intermediul căreia se vor realiza lucrările de consolidare și reabilitare.În cadrul contractului se vor executa lucrări de consolidare și restaurare ale clădirii principale (S+P+1E+M, pod parțial și rampă de acces către subsol), dar și a zonelor exterioare (reabilitare platformă terasă, rețele utilități, zid de apărare și balustradă).După finalizarea lucrărilor, Cazinoul va fi redat circuitului public, redevenind un centru cultural și de divertisment care va putea găzdui evenimente culturale, simpozioane, expoziții etc., astfel fiind pusă în valoare cea mai importantă clădire publică realizată în stil Art Nouveau în țara noastră.Primarul Decebal Făgădău a declarat în cursul zilei de astăzi că speră ca acest contract să fie semnat până de Crăciun, iar la anul să înceapă lucrările. Iată că primii pași au fost făcuți, iar în 2022 constănțenii vor putea să se bucure de emblema municipiului.