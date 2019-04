Oficial de la IPJ Constanta despre accidentul din Mangalia. O femeie ranita. Soferul era baut. El a fost retinut pentru 24 de ore

În data de 20.04.2019, ora 20.26, un bărbat de 25 ani a condus un autoturism pe str. Rozelor din municipiul Mangalia, dinspre str. Ion Creanga către str. Matei Basarab și în dreptul bl. R 11 a intrat în depășirea unui autoturism condus de o femeie de 25 ani. In momentul efectuării manevrei de depășire, din cauza neatenției în conducere, a pierdut controlul direcției către partea stângă a sensului de mers și a intrat în coliziune cu un autoturism parcat.



In urma impactului, autoturismul condus de bărbatul de 25 ani a fost proiectat către dreapta si s-a răsturnat pe partea carosabilă și, de asemenea, a intrat în coliziune cu autoturismul depășit pe care l-a proiectat către partea stângă a sensului de mers, unde a intrat în coliziune cu un alt autoturism parcat.



In urma accidentului a rezultat vătămarea corporală ușoară a conducătoarei auto de 25 ani.



Conducătorul auto care a provocat accidentul a fost testat cu aparatul etilotest marca Drager, care a indicat valoarea de 0.31 mg / l alcool pur în aerul expirat. Acesta a refuzat să se supună recoltării de probe biologice de sange.



Împotriva acestuia s-a luat măsura reținerii pentru 24 ore, fiind introdus în CRAP din cadrul IPJ Constanța.