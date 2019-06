Oficial de la Primaria Limanu, judetul Constanta despre amplasarea a 12 spatii comerciale in zona falezei din Vama Veche

După apariția unor informații referitoare la amplasarea a 12 spații comerciale în zona falezei din Vama Veche, reprezentanții Primăriei Limanu, județul Constanța, fac următoarele precizări:1. Anul acesta au fost amplasate doar 6 noi spații comerciale care au fost poziționate pe un teren care aparține Primăriei Limanu aflat într-o zona centrală, cu potențial din punct de vedere al agenților economici. Precizăm că și în sezonul anterior, în același perimetru, au funcționat 6 spații comerciale de tip căsuța. Practic, în acest sezon, a fost suplimentat numărul de spații comerciale, în total fiind acum în 12 astfel de locații. Decizia de a suplimenta numărul de spații destinate comerțului ambulant a venit că urmare a creșterii semnificative a solicitărilor de autorizare pentru acest tip de activitate.2. S-a dorit reglementarea comerțului ambulant sub o formă legală, astfel încât Primăria Limanu să încaseze veniturile corespunzătoare din acest tip de activități. Banii rezultați din închirierea celor 12 căsuțe vor fi utilizați pentru finanțarea proiectelor locale, prioritare pentru comunitatea satelor Limanu, 2 Mai, Vama Veche și Hagieni. Valoarea încasată din inchiriera acestor spații comerciale este de aproximativ 154.500 lei , suma ce va fi redirecționată spre proiectele de asfaltare a străzilor din comună.3. Aceste spații comerciale au fost create în mod unitar, în concordanță cu regulile de urbanism ale comunei Limanu și sunt destinate agenților economici care funcționează în mod legal. Scopul a fost acela de a crea un perimetru bine definit pentru comerțul ambulant, dar în care să respecte aceleași norme din punct de vedere estetic.4. Licitația pentru aceste spații comerciale a fost organizată în mod transparent, în conformitate cu legislația în vigoare. În momentul în care a fost demarată procedura, persoanele care se consideră afectate de inițiativa autorităților locale se puteau opune acestui proiect. Până în prezent nu a existat nicio opinie împotriva acestui demers.5. Considerăm că este anormal că în timpul sezonului estival agenții economici să poată realiza venituri consistente din activități comerciale, indiferent de natură acestora, iar administrația locală să fie atrasă într-un joc mediatic atunci când încearcă să valorifice, în mod legal, resursele pe care le are la dispoziție. În plus, sumele rezultate sunt utilizate tot pentru proiecte prioritare comunității.6. Primăria Comunei Limanu este direct responsabilă de administrarea și întreținerea satului Vama Veche, dar toate aceste costuri nu pot fi susținute exclusive din veniturile locale înregistrate în extrasezon.