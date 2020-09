OFICIAL - Demisii de onoare din conducerea PNL: Ludovic Orban a prezentat lista filialelor unde vor fi instalate noi conduceri

Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri, după o ședință a conducerii centrale în care s-a realizat analiza alegerilor locale, că președinții organizațiilor care au obținut sub 27% și-au dat „demisia de onoare”.

„Despre filialele fara performanta, in urma acestei analize, mai multi lideri de filiale si-au dat demisia de onoore, filialele sub 27%, Ialomita, Braila, Hunedoara, Buzau, de asemenea si-au mai depus demisiile dl Robu si liderul de la Satu Mare. Am mandat secretarul general ca in acest filiale sa faca o consultare a organizatiilor”, a declarat Ludovic Orban.