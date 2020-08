Oficial guvernamental: Tabletele nu vor ajunge la elevi pana pe 10 septembrie

Cele 250.000 de tablete necesare trecerii la sistemul online de educaţie nu vor ajunge în şcoli până la data de 10 septembrie, aşa cum şi-a propus Guvernul, întrucât procedura de licitaţie nu a fost gestionată eficient, a declarat, joi, Marian Murguleţ, secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, responsabil cu Tehnologia Informaţiei. El […] The post Oficial guvernamental: Tabletele nu vor ajunge la elevi până pe 10 septembrie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.