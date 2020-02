OFICIAL Guvernul Orban are in PLAN inlocuirea alocațiilor pentru copii cu vouchere cu un SISTEM DE EXCLUDERE (ministrul Muncii, Violeta Alexandru)

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a afirmat, marţi seară, că a ridicat problema eficientizării sistemului de acordare a alocaţiilor pentru copii, cunoscută fiind realitatea conform căreia de multe ori de banii respectivi beneficiază părinţii pentru cu totul alte cheltuieli decât cele necesare copiilor. ”Se mai joacă şi la păcănele”, spune ministrul Muncii, afirmând că voucherele ar putea fi o soluţie, mai ales dacă nu ar putea fi folosite pentru cumpărarea de ţigări sau alcool sau dacă ar fi condiţionate de participarea la şcoală.

”Resursele publice destinate copiilor trebuie să ajungă chiar la aceştia. Este cunoscută realitatea conform căreia de alocaţiile copiilor (mai) beneficiază şi aparţinătorii/părinţii pentru cu totul alte cheltuieli decât cele necesare creşterii şi dezvoltării copilului. Se mai joacă şi la păcănele. În Constituţia României este garantat dreptul copilului de a primi alocaţie, dar este la latitudinea autorităţilor să găsească cele mai bune soluţii pentru ca banii chiar să adreseze nevoile copilului”, a scris, marţi seară, Violeta alexandru, pe Facebook.

Aceasta a anunţat că a ridicat problema eficientizării sistemului actual de acordare a alocaţiilor.

”Da, am ridicat în discuţie ideea eficientizării sistemului actual. O soluţie ar putea fi voucherele. Cu un sistem de excludere (gen alcool, tutun, etc.), nu limitativ. Am putea gândi o legătură a sistemului de distribuţie cu şcoala, ca să încurajăm părinţii să vină mai des la şcoală. În alte state membre UE alocaţia de stat este fie condiţionată de veniturile părinţilor (Slovenia, Italia), fie de numărul de copii din familie (Franţa). Multe alte state acordă vouchere ca sprijin pentru grădiniţă, pentru nou-născuţi, pentru baby-sitting etc”, a mai scris Alexandru.

Aceasta afirmă că nu vede altă soluţie de reglementare decât printr-o largă consultare publică pe care o va lansa, la momentul oportun.