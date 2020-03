OFICIAL - Legea carantinei a fost adoptata, in prezența lui Raed Arafat, in Parlament: principalele prevederi in cazul epidemiilor

Plenul Camerei Deputaților a adoptat joi, în procedură de urgență, în unanimitate, un proiect de lege privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei. În Parlament a venit joi și Raed Arafat și a spus că este imperios necesar să treacă această lege din cauza epidemiei de coronavirus. Legea mai trebuie promulgată de președintele Klaus Iohannis. Principalele prevederi ale proiectului adoptat de Camera Deputatilor in calitate de for decizional:

„ Pentru situațiile în care există un risc iminent pentru sănătatea publică, se împuternicește secretarul de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, sau înlocuitorul legal al acestuia, să dispună prin ordin orice măsuri necesare pentru prevenirea și combaterea efectelor inclusiv stabilirea unor zone de carantină, restricții temporare de circulație, precum și măsuri de evacuare , care sunt obligatorii pentru toate instituțiile publice centrale și locale ”

” „În cazul epidemiilor/pandemiilor sau situaţiilor de urgenţă de sănătate publică internaţionale declarate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, dacă exista un risc iminent pentru sănătatea publică, cu respectarea Regulamentului sanitar internaţional (2005), la propunerea Grupului tehnic de experţi ai Ministerului Sănătăţii, ministrul sănătăţii instituie carantina pentru persoanele care intră pe teritoriul României din zonele afectate, ca măsură de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor”

„În funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice, Ministerul Sănătăţii stabileşte şi actualizează zonele afectate şi perioada de carantinare obligatorie şi alte măsuri necesare prin emiterea de instrucţiuni”

Ce mai prevede proiectul:

- Stocurile de urgenţă medicală se constituie ca rezerve materiale, destinate acţiunilor pentru protecţia populaţiei în situaţii de urgenţă generate de tipul de risc epidemii şi alte evenimente generatoare de victime multiple

- Produsele pot fi scoase din stocurile de urgenţă medicală sau date în folosinţă gratuită în următoarele situaţii: a)pericol potenţial, iminenţa ameninţării ori apariţia unei epidemii/pandemii sau alte evenimente generatoare de victime multiple pe teritoriul naţional; b)instituirea stării de urgenţă pentru sănătatea publică la nivel internaţional; c)activităţi de instruire şi pregătire de specialitate a personalului implicat în acţiuni de prevenire şi răspuns, organizate pe plan naţional sau internaţional, în domeniul asistenţei medicale de urgenţă; d)intervenţia operativ ă prin Mecanismul european de protecţie civil ă, prev ăzut de Decizia nr. 1.313/2013 a Parlamentului European privind un mecanism de protecţie civil ă al Uniunii.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare constituirea stocurilor de urgenţă medicală ca rezerve materiale, destinate intervenţiilor operative pentru protecţia populaţiei în situaţii de urgenţă generate de tipul de risc epidemii şi alte evenimente generatoare de victime multiple. De asemenea, se propune ca, în cazul epidemiilor/pandemiilor sau situaţiilor de urgenţă de sănătate publică internaţionale declarate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, dacă există un risc iminent pentru sănătatea publică, cu respectarea din Regulamentul Sanitar Internaţional (2005), la propunerea Grupului tehnic de experţi ai Ministerului Sănătaţii, ministrul sănătăţii să instituie carantina pentru persoanele care intră pe teritoriul României din zonele afectate, ca măsură de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor De asemenea, se asigură dotarea tuturor aeroporturilor internaţionale, indiferent de subordonare (4 aeroporturi se găsesc sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, iar 12 sub cea a consiliilor judeţene), cu scannere termice, conform solicitării Ministerului Sănătăţii.