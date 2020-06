Oficial!: Politist constantean, eliberat din arest

În 2011, într-un alt dosar, polițistul a fost trimis în judecată, alături de alți trei colegi într-un dosar penal privitor la furt de uree. În 2014, toți cei patru polițiști au fost achitați definitiv.

Tribunalul Constanța a decis punerea în libertate a polițistului Mirel C., lucrător în cadrul Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Constanţa. Cel în cauză a fost plasat sub control judiciar. Decizia este definitivă!„Înlocuieşte măsura arestului preventiv dispusă în cauză faţă de inculpatul (...), cu măsura controlului judiciar, pe o durată de 60 de zile, termen care se calculează de la data de 26.06.2020, potrivit art. 271 din Codul de procedură penală. Dispune punerea, de îndată, în libertate a inculpatului de sub puterea mandatului de arestare preventiva nr. 61/UP emis de Judecătoria Constanţa la data de 06.05.2020, dacă nu este reținut sau arestat în altă cauză. În baza art. 215 alin. 1 din Codul de procedură penală, pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul (...) trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. (...) Impune inculpatului şi următoarele obligaţii, pe durata controlului judiciar: a) să nu depăşeasca limita teritorială a judeţului Constanţa, decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar; b) să nu comunice cu martorii (...). Atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau cu măsura arestării preventive. În baza art. 215 alin. 4 din Codul de procedură penală, desemnează Poliţia Murfatlar, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, pentru supravegherea respectării de către inculpatul a obligaţiilor care îi revin pe durata controlului judiciar. Definitivă“.Polițistul a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa și este acuzat de divulgarea unor informații care nu sunt destinate publicități.În 2011, polițistul a fost trimis în judecată, alături de alți trei colegi într-un dosar penal privitor la furt de uree. În 2014, toți cei patru polițiști au fost achitați definitiv.