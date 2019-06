OFICIAL Renate Weber a anunțat ca A DEMISIONAT din ALDE: Explicațiile plecarii din partidul lui Calin Popescu Tariceanu

Renate Weber a fost europarlamentar din partea ALDE, dar a decis să demisioneze din partid, după ce Călin Popescu Tăriceanu a anunțat că e propunerea formațiunii pentru funcția de Avocat al Poporului. Renate Weber îl va înlocui pe Victor Ciorbea, dacă trece de votul din plenul Parlamentului.

”Ma onoreaza nominalizarea pentru Avocatul Poporului si ma bucura increderea pe care mi-au aratat-o, inca o data, deja fostii colegi din ALDE, pentru ca am demisionat din partid odata ce am acceptat aceasta noua misiune.

Este o decizie pe care am cantarit-o indelung si pe care nu am luat-o usor. Cel mai confortabil pentru mine acum ar fi fost sa nu ma implic. Calitatea de spectator la viata cetatii este cea mai usoara dintre toate. Nu suporta responsabilitati, poti foarte bine sa emiti judecati, sa pui stampile, sa dai vina pe altii si tu sa nu faci nimic. Eu am ales sa fac.

Sa lupt in continuare pentru valorile in care cred, pentru apararea drepturilor si libertatilor, pentru care lupt de aproape 30 ani, fie in calitate de ONG-ist sau de om politic. Sper ca audierea mea sa fie convingatoare si rezultatul votului din Parlament sa fie unul pozitiv.”, precizează Renate Weber.

