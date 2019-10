Oficial! S-a deschis Targul de Toamna ''Produs in Romania''- FOTO

Targul de toamna 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Incepand cu vineri, 4 octombrie, ora 11, toti iesenii sunt asteptati sa vina la Targul de Toamna ''Produs in Romania'' care se desfasoara in parcarea Casei Patrate. Prima editie a Targului de Toamna ”Produs in Romania” se va desfasura la Iasi, cu sprijinul Consiliului Judetean, in perioada 4-6 octombrie, in parcarea Casei Patrate. Evenimentul, cunoscut la nivel national, va reuni peste 30 de producatori din toate regiunile tarii si isi propune sa vina in sprijinul acestora, promovand traditiile romanesti si produsele autohtone, oferind totodata iesenilor posibilitatea sa le achizitioneze la preturi atractive. Expozantii vor aduce la Iasi preparate din carne si lapt ...