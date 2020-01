OFICIAL S-a intrat in linie dreapta pentru anticipate: Guvernul Orban iși angajeaza raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi

Guvernul Ludovic Orban își angajează răspunderea în Parlament pentru alegerea primarilor în două tururi de scrutin. Anunțul a fost făcut de premier în urmă cu câteva momente, la Palatul Victoria, în debutul ședinței Executivului. Este primul pas spre declanșarea anticipatelor. PSD va depune moțiune de cenzură în trei zile de la angajarea răspunderii Guvernului în Parlament. Și UDMR a spus că va vota o moțiune de cenzură dacă se schimbă legislația electorală cu câteva luni înaintea alegerilor. PNL mizează pe urmatorii pași pentru anticipate:

Va trece moțiunea de cenzură Guvernul Orban va fi demis și rămâne interimar, cu puteri reduse, până la instalarea viitorului Executiv Pică în Parlament două propuneri de premier Președintele Klaus Iohannis dizolvă Parlamentul Se organizează alegeri parlamentare anticipate

„Dupa cum bine stiti, PNL sustine alegerea primarilor cu jumatate plus unu din cetatenii care-si exprima votul in alegerile locale. In urma mai bine de doi ani am initiat un proiect de lege pentru a transpune vointa oamenilor de imbunatatire a modului de alegere a primarilor, prin oferirea unei legitimitati. Proiectul a fost parcat neregulamentar la o defuncta comisie de cod electoral. Ca atare, stimati colegi, evident in discutiile avute cu dl ministru si alti colegi am luat decizia sa ne angajam raspundere”, a zis Orban.