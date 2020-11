Oficial sud-coreean: Al treilea val COVID ar putea fi cel mai mare, daca nu se iau masuri

Coreea de Sud s-a confruntat, sâmbătă, cu o reapariție a cazurilor de COVID-19, iar un înalt oficial a avertizat că ar putea fi cel mai mare val de infecții din țară dacă răspândirea nu va fi limitată rapid, relatează Reuters. Agenția Coreeană de Control și Prevenire a Bolilor a raportat 386 de noi cazuri zilnice […] The post Oficial sud-coreean: Al treilea val COVID ar putea fi cel mai mare, dacă nu se iau măsuri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.